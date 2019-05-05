السعودية اليوم / تعليم جازان يحقق المركز الأول في الأولمبياد الوطني للتاريخ



جيزان 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

حقق الطالب زياد العطاس من تعليم جازان، المركز الأول في الأولمبياد الوطني للتاريخ في نسخته الثانية، وذلك خلال المنافسات الختامية للمسابقة التي أقيمت على مسرح الوزارة.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، الطالب وأسرته وجميع الأسرة التعليمية في المنطقة على هذا الإنجاز، مشيداً بالمستوى المتميز الذي أظهره الطالب خلال منافسات المسابقة.

وبين الدكتور الأحوس أن هذا المنجز يأتي امتداداً للمنجزات الكبيرة التي حققها التعليم هذا العام حيث حصل تعليم جازان على المراكز الأولى في معظم المسابقات الوزارية والإقليمية والعالمية، ليؤكد أن الميدان يزخر بالعديد من المواهب والعقول الواعدة التي ستساهم بشكل فعال في استمرار مسيرة النهضة والتنمية بالمملكة وتحقيق الرؤية الطموحة، مقدماً شكره لمنسق المشروع بالمنطقة ولمنسقي مكاتب التعليم ولجميع من ساهم بهذا المنجز وفي مقدمتهم مدرسة العطاس الثانوية، ومكتب تعليم أبو عريش، وإدارتي النشاط والإشراف التربوي.

يذكر أن تعليم جازان ممثلاً في إدارتي النشاط "بنين وبنات" حصل على المستوى الذهبي في المسابقة في مجال المشاركة الفاعلة، كما حصل منسق البرنامج بتعليم جازان حمود حوذان، على جائزة أفضل منسق على مستوى المملكة، حيث تعد مسابقة ‎الأولمبياد الوطني للتاريخ، مسابقة سنوية تقام بالشراكة بين وزارة التعليم، ودارة الملك عبدالعزيز للتنافس بين طلبة التعليم الثانوي بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وتقدم محتوى معرفي مهاري يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي، وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.

// انتهى //

13:18ت م

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