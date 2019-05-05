السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

واعتبرت المنظمة هذا التصعيد العسكري استمراراً لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحمل إسرائيل على وقف عدوانها الظالم وإلزامها باحترام القانون الدولي.

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13:15ت م

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