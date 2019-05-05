- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في أستراليا تحدد أوقات العمل خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في أستراليا تحدد أوقات العمل خلال رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، أن أوقات العمل في السفارة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً.
وهنأت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في أستراليا تحدد أوقات العمل خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.