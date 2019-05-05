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السفارة في أستراليا تحدد أوقات العمل خلال رمضان

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2019-05-05

السفارة في أستراليا تحدد أوقات العمل خلال رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا، أن أوقات العمل في السفارة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً.

وهنأت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده بالخير والبركات.





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