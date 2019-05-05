المسند: رصد هلال رمضان بتقنية CCD كاميرة لا يعتد بها شرعاً

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أ.د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن تصوير الهلال بتقنية CCD كاميرة لا يعتد بها شرعاً.

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وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه تم تصوير هلال رمضان عبر تقنية CCD كاميرة وذلك قبل قليل في مرصد البصرة الفلكي العراق.

وتابع المسند، أن هذه التقنية لا يعتد بها شرعاً، لعدم ظهور فتوى شرعية بشأن تلك التقنية بعد.