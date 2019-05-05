كوريا الجنوبية تفشل في إخماد حريق منزل السفير السعودي

2019-05-05

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

اندلعت النيران في مقر إقامة سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى دولة كوريا الجنوبية، رياض بن أحمد المباركي، منتقلة إليه من منزل مجاور.

وأوضحت صحيفة “كوريا تايمز”، حسب ما ورد في شبكة “YTN”، أنَّ الحريق اشتعل في منزل السفير، ومحاولات إخماده جارية، حتى اللحظة.

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وأشارت الشبكة الكورية الجنوبية، إلى أنَّ “النيران بدأت في الاشتعال داخل مبنى مجاور لمنزل السفير، وامتدت إلى مقر إقامته”، مبيّنة أنّه “على الرغم من ندرة التفاصيل الخاصة بالحادث، إلا أنَّ رجال الإطفاء يواجهون صعوبات واضحة في الوصول إلى السكن الذي تشتعل فيه النيران، وذلك لأنه يقع على جانب التل”.

واضطرت سلطات الحماية المدنية في كوريا الجنوبية، لحشد مروحيات كثيفة في محاولة للسيطرة على الحريق باستخدام توجيه المياه من أعلى.

يذكر أنّه يقود البعثة الدبلوماسية للمملكة في سيول السفير رياض بن أحمد المباركي، والذي يقيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.