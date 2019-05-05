STC تعلن تعيينات جديدة في مناصب تنفيذية وقيادية

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت STC اليوم عن تعيينات جديدة في مناصب تنفيذية واصلت من خلالها الشركة إعطاء الأولوية في الوظائف التنفيذية إلى السعوديين وتمكين المرأة في مناصب قيادية هامة.

وشملت تعيين المهندس رياض بن سعيد معوض نائبًا أعلى للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والمهندس ياسر بن نجيب السويلم، نائباً للرئيس لقطاع الأمن السيبراني، والمهندس عبد العزيز بن محمد الحيدر نائبًا للرئيس للمبيعات الحكومية والشركات، إضافة إلى تعيين الدكتور سلطان حسن بن سعيد نائباً للرئيس لقطاع تطوير الأعمال، وتعيين مها سليمان النحيط مديرةً لبرنامج الاستدامة في قطاع تنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية.

وشغل المهندس رياض معوض عدة مناصب مهمة في مسيرته منها نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات في STC منذ عام 2014، إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة شركة فيفا الكويت منذ عام 2017، كما شغل منصب المدير الإقليمي الأول في شركة سيسكو سيستمز.

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من جهته شغل المهندس السويلم منصب مدير الأمن السيبراني في شركة Dell ومدير المراجعة الداخلية في شركة موبايلي، إضافة إلى عضويته الحالية في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

وعمل المهندس الحيدر سابقا كمدير عام المبيعات الحكومية في قطاع الأعمال في STC، ومدير إدارة المبيعات الحكومية والتسويق والمبيعات في شركة حلول التابعة لـ STC، كما تولّى منصب مدير اقليمي للمبيعات في شركة سيسكو، وكبير مهندسي تطوير الشبكات في شركة موبايلي.

في حين شغل الدكتور سلطان حسن بن سعيد عدة مناصب قيادية منها منصب نائب الرئيس للتطوير المؤسسي في STC.