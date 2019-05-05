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العمل تحدد عدد ساعات الدوام بالقطاع الخاص خلال رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة العمل، اليوم الأحد، عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العمل أن عدد ساعات العمل تبلغ 6 ساعات في اليوم، ودعت الوزارة المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا صرحت بالأمس أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.
وأضافت المحكمة العليا أنها ستعقد اليوم الأحد، جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.
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