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طيران الأمن ينقذ سائحا تعرض لأزمة صحية في عرض البحر

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع طيران الأمن ينقذ سائحا تعرض لأزمة صحية في عرض البحر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تمكن طيران الأمن السعودي، اليوم الأحد، من إنقاذ أجنبي، تعرض لأزمة صحية، في عرض البحر.

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وكشف طيران الأمن، في بيان، أنه تمكن من إسعاف مسن، أوكراني الجنسية، جوا، بعد أن تعرض لأزمة صحية، على متن سفينة بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه “تم إخلاءه إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود”.

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