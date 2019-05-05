طيران الأمن ينقذ سائحا تعرض لأزمة صحية في عرض البحر

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تمكن طيران الأمن السعودي، اليوم الأحد، من إنقاذ أجنبي، تعرض لأزمة صحية، في عرض البحر.

Advertisements

وكشف طيران الأمن، في بيان، أنه تمكن من إسعاف مسن، أوكراني الجنسية، جوا، بعد أن تعرض لأزمة صحية، على متن سفينة بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه “تم إخلاءه إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود”.