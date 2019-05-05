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الان تتابع بالأسماء.. الصحة تعلن عن المقبولين لشغل وظيفة مهندسي معدات طبية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة، للمواطنين المبينة أسمؤهم والمقبولين لشغل وظيفة مهندس معدات طبية، الشاغرة بالمديرية العامة للمشاريع والشؤون الهندسية، ليحلوا محل الوافدين، بأن عليهم مراجعة دائرة التعيينات والتنقلات بديوان عام الوزارة خلال ساعات الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأثنين الموافق 2019/05/06م ولمدة أسبوعين، وذلك لإنهاء إجراءات تعيينهم.
وأوضحت الوزارة أن على المقبولين اصطحاب أصل وصورة من الجواز السفر والبطاقة الشخصية وبطاقة سجل القوى العاملة والمؤهل الدراسي والدورات التدرييية والخبرات العملية أن وجدت وعدد ( 8 ) صور شخصية ملونة بالإضافة إلى أصل وصورة من شهادة الميلاد أو تقدير السن وبيانات العائلة ( الأب ، الأم ، الأخوة والأخوات) وتشمل الأرقام المدنية وتاريخ ومكان ولادتهم ووظائفهم وأماكن عملهم ، على ان لا يكون المتقدم يعمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ( المدنية أو العسكرية والأمنية ) وذلك اعتبارا من صدور إعلان الشواغر والمذكورين هم : –
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