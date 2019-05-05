الان تتابع الحرس الوطني: فتح باب التقديم للوظائف النسائية وكيل رقيب وعريف وجندي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للوظائف النسائية لرتبة وكيل رقيب، عريف، وجندي، لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانويه العامة والثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها هي:

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

4- أن لايقل عمرها عن سبعة عشر (17) عاماً ولايزيد عن خمسة وثلاثين (35) عاماً.

5- أن لايقل طولها عن (160) سم ولايزيد عن (195) سم .

6- أن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .

7- أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

8- أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

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9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم.

10- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة ( لذوات التأهيل الجامعي و كليات التقنية و الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية).

11- أن تجتاز اختبار القبول و المقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.

12- أن تكون المتقدمة من سكان مدينتي (المدينة المنورة-الطائف).



وبينت الحرس الوطني أنه:

* لن يتم النظر في طلب أي متقدمة مخالفة للشروط الموضحة بعاليه أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة.

* الأولوية للمتقدمات الحائزات على المؤهل الأعلى و خبرة سابقة في المجال الأمني.

* يجب إرفاق مايثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – عقد إيجار).

* في حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوال المتقدمة المدخل في البيانات (نأمل التحقق من صحة رقم الجوال).

ويكون التقديم متاح اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1440/08/30هـ، عبر الرابط https://emp.sang.gov.sa/