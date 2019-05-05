شاهد.. الإمساك بذئب اختبأ داخل محل لقطع غيار السيارات بتبوك

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة ( صحيفة عين الحقيقة ) تفاجأ أحد العاملين بمحل لقطع غيار السيارات، بوجود ذئب مختبئ داخل المحل عند فتحه صباحا في تبوك.ووثق مقطع فيديو، الذئب وهو مختبئ خلف كراتين قطع الغيار، فقام أصحاب المحل بالاتصال بالدفاع المدني والبلدية لمساعدتهم في التعامل معه.وفور الإبلاغ حضرت فرق مكافحة الحشرات والحيوانات الضالة، والتي تمكنت من الإمساك به ووضعه داخل قفص حديدي، والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لديهم. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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