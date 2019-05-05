، للقلب والمناعة.. تقرير: 5 عناصر غذائية و9 فوائد مذهلة للحمص ،

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يرصد تقرير على موقع "Healthline" الصحي، خمسة عناصر غذائية يحتوي عليها الحمص، الذي يقدم للجسم تسع فوائد مذهلة.
ويقول التقرير: إن الحمص يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات؛ حيث يحتوي على: (الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الفسفور، الحديد)، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.
ويرصد التقرير تسع فوائد للحمص هي:
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي ووقايته من الفيروسات والعدوى؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع؛ وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة وتراكم الدهون.
* يساعد الحمص على ضبط مستوى السكر في الدم؛ لذلك يُنصح مرضى السكر بتناول الحمص.
* يحدّ من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمعدة.
* يحتوي الحمص على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على نمو الجنين عند المرأة الحامل وحمايته من التشوهات الخلقية.
* يعالج الأنيميا وضعف الجسم؛ وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية من المشاكل التي يتعرض لها.
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء ويساعد في علاج الإمساك والانتفاخ ومشاكل المعدة.
* يحافظ على صحة العضلات والعظام والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسور والالتهابات.
للقلب والمناعة.. تقرير: 5 عناصر غذائية و9 فوائد مذهلة للحمصصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
يرصد تقرير على موقع "Healthline" الصحي، خمسة عناصر غذائية يحتوي عليها الحمص، الذي يقدم للجسم تسع فوائد مذهلة.
ويقول التقرير: إن الحمص يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات؛ حيث يحتوي على: (الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الفسفور، الحديد)، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.
ويرصد التقرير تسع فوائد للحمص هي:
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي ووقايته من الفيروسات والعدوى؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع؛ وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة وتراكم الدهون.
* يساعد الحمص على ضبط مستوى السكر في الدم؛ لذلك يُنصح مرضى السكر بتناول الحمص.
* يحدّ من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمعدة.
* يحتوي الحمص على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على نمو الجنين عند المرأة الحامل وحمايته من التشوهات الخلقية.
* يعالج الأنيميا وضعف الجسم؛ وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية من المشاكل التي يتعرض لها.
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء ويساعد في علاج الإمساك والانتفاخ ومشاكل المعدة.
* يحافظ على صحة العضلات والعظام والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسور والالتهابات.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
12:45 PM
يضبط السكر في الدم ويحمي من السرطان
يرصد تقرير على موقع "Healthline" الصحي، خمسة عناصر غذائية يحتوي عليها الحمص، الذي يقدم للجسم تسع فوائد مذهلة.
ويقول التقرير: إن الحمص يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات؛ حيث يحتوي على: (الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الفسفور، الحديد)، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.
ويرصد التقرير تسع فوائد للحمص هي:
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي ووقايته من الفيروسات والعدوى؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع؛ وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة وتراكم الدهون.
* يساعد الحمص على ضبط مستوى السكر في الدم؛ لذلك يُنصح مرضى السكر بتناول الحمص.
* يحدّ من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمعدة.
* يحتوي الحمص على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على نمو الجنين عند المرأة الحامل وحمايته من التشوهات الخلقية.
* يعالج الأنيميا وضعف الجسم؛ وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
* يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية من المشاكل التي يتعرض لها.
* يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء ويساعد في علاج الإمساك والانتفاخ ومشاكل المعدة.
* يحافظ على صحة العضلات والعظام والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسور والالتهابات.
، للقلب والمناعة.. تقرير: 5 عناصر غذائية و9 فوائد مذهلة للحمص ،
المصدر : الخليج 365
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