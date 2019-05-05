، للقلب والمناعة.. تقرير: 5 عناصر غذائية و9 فوائد مذهلة للحمص ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضبط السكر في الدم ويحمي من السرطان

يرصد تقرير على موقع "Healthline" الصحي، خمسة عناصر غذائية يحتوي عليها الحمص، الذي يقدم للجسم تسع فوائد مذهلة.

ويقول التقرير: إن الحمص يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات؛ حيث يحتوي على: (الكربوهيدرات، الألياف، البروتين، الفسفور، الحديد)، وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى.

ويرصد التقرير تسع فوائد للحمص هي:

* يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي ووقايته من الفيروسات والعدوى؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

* يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع؛ وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من السمنة وتراكم الدهون.

* يساعد الحمص على ضبط مستوى السكر في الدم؛ لذلك يُنصح مرضى السكر بتناول الحمص.

* يحدّ من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمعدة.

* يحتوي الحمص على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والعناصر الغذائية الأخرى التي تعمل على نمو الجنين عند المرأة الحامل وحمايته من التشوهات الخلقية.

* يعالج الأنيميا وضعف الجسم؛ وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

* يحتوي على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب والأوعية الدموية من المشاكل التي يتعرض لها.

* يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء ويساعد في علاج الإمساك والانتفاخ ومشاكل المعدة.

* يحافظ على صحة العضلات والعظام والمفاصل ويحميها من هشاشة العظام والكسور والالتهابات.