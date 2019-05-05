محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة دعت المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً للنظام قالت وزارة العمل، اليوم، إن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص يبلغ 6 ساعات في اليوم. ودعت الوزارة المنشآت، إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل. "العمل" تعلن عدد ساعات الدوام بالقطاع الخاص خلال رمضان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05 قالت وزارة العمل، اليوم، إن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص يبلغ 6 ساعات في اليوم. ودعت الوزارة المنشآت، إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل. 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 Advertisements 12:11 PM اخر تعديل 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 12:36 PM الوزارة دعت المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً للنظام الوزارة دعت المنشآت إلى الالتزام بذلك وفقاً للنظام قالت وزارة العمل، اليوم، إن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص يبلغ 6 ساعات في اليوم. ودعت الوزارة المنشآت، إلى الالتزام بذلك وفقاً لنظام العمل. ، "العمل" تعلن عدد ساعات الدوام بالقطاع الخاص خلال رمضان ،

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