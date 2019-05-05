، حياة "غنى" في خطر.. 5 أمراض ومعاملة عالقة وأب يناشد "الصحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ابنة العامين تبحث عن مركز متخصص داخل المملكة أو خارجها للعلاج

ناشد والد الطفلة "غنى" البالغة من العمر عامين؛ المسؤولين في وزارة الصحة، ضرورة نقل طفلته إلى مراكز متخصصة سواء داخل أو خارج المملكة؛ حيث تعاني من عدة أمراض تكالبت عليها منذ ولادتها؛ منها مرض القلب الخلفي، وعيب الحاجز الأذيني، وثقب في القلب مصحوب بعلامات تَشوّهية، إلى جانب تأخر عام في مراحل النمو، ووجود ماء في مقدمة الرأس.

وقال عيسى اليزيدي والد الطفلة، في شكوى بعث بها لـ"الخليج 365" شارحًا تفاصيل معاناته: بعد أشهر من ولادة "غنى"، لاحظنا عليها مشاكل تنفسية؛ مما استدعى نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وهو ذات المستشفى الذي ولدت فيه؛ حيث بعد إجراء الفحوصات الطبية لها وعمل أشعة الرنين المغناطيسي، كان الطاقم الطبي في ذات المستشفى يسأل عن مكان ولادتها دون معرفة ما وراء السؤال".

وأضاف: "أخبرني الأطباء أن طفلتي لديها ماء في مقدمة الرأس وارتخاء في العضلات دون معرفة الأسباب، وتم إحالتي لعيادة الأمراض الوراثية، وبعد إجراء عدة تحاليل أخبروني أن ابنتي سليمة تمامًا"؛ مطالبين بإجراء عدة تحاليل في أحد المختبرات الخاصة مما اضطرني لدفع أكثر من ثلاثة آلاف ريال لإحدى التحاليل، وعند ظهور التحليل أخبروني بأنها سليمة جدًّا، وتبقّى تحليل أخير وهو تحليل "DNA"، وهو الآخر طلعت نتائجه سليمة ولا توجد لديها أمراض وراثية، مع تعذر المستشفى استكمال علاجها والاكتفاء بتزويدي بتقرير طبي بعد إلحاح.

وتابع: "توجهت إلى الشؤون الصحية بالمنطقة عندما كان عمر طفلتي عامًا واحدًا ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وهي الآن تبلغ من العمر أكثر من عامين؛ لم يتم إحالتها لأي مستشفى أو مركز متخصص لعلاجها".

وزاد والدها: "تقدمت بشكوى إلى وزارة الصحة حينها؛ حيث أخبروني بأنهم سوف يُحيلونها إلى مستشفى متخصص، بعد مخاطبتهم؛ فيما لم يتحقق ذلك مع رفض التخصصي بجدة والرياض قبول الحالة لعدم توفر علاج لها"؛ مشيرًا إلى أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لا تزال بها معاملة علاج طفلته فيها عالقة منذ عدة أشهر.

ولفت إلى أنه بعد اعتذار أغلب المستشفيات عن علاج طفلته؛ اضطر إلى مراجعة أحد المراكز الأهلية المتخصصة، التي لم تراعِ هي الأخرى حالة ابنته؛ حيث استنزفت ما في جيبه دون نتيجة أو تحسّن في حالتها الصحية.

وطالَبَ والدها، المسؤولين في وزارة الصحة، بضرورة قبول ابنته في مستشفى أو مركز متخصص لعلاجها؛ سواء داخل المملكة أو خارجها، من أجل إعادة الأمل لفلذة كبده التي تعاني من عدة أمراض -حصلت "الخليج 365" على كل المستندات والتقارير الطبية التي تثبت معاناة الطفلة- تكالبت عليها منذ ولادتها ولم تخضع للتنويم.