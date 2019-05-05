السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل وطولكرم



الخليل - طولكرم 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل وطولكرم .

وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين أحدهم من مدينة الخليل وآخر من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، عقب دهم منزليهما.

من جهة ثانية، قال نادي الأسير في طولكرم إن قوات الاحتلال، اعتقلت شابا فلسطينيا من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزله.

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12:54ت م

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