السعودية اليوم / جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يقدم أفضل خِدْماته لزوار طيْبة الطيّبة



المدينة المنورة 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م واس

وضع جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خططه التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ والاستعدادات التامة لتقديم أفضل الخِدْمات الجمركية لزوار المدينة المنورة .

وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أحمد بن علي حجر الغامدي أن أهداف الخطط التشغيلية تتمثل في الجودة العالية في الأداء لإنهاء إجراءات الجمركية للزوار القادمين وأمتعتهم بكل يسر وسهولة, والتميز في أداء الخدمة الجمركية لتحقيق معدل رضا عالٍ ومتميز, والتصدي لأي محاولة إحباط تهريب عبر الجمرك تسيء إلى أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين والزوار .

ونوه إلى تكثيف الجهود مع جميع الإدارات لتقديم أرقى الخِدْمات بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء بجميع القطاعات الأمنية والخِدْميّة الحكومية منها والأهلية العاملة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لإنهاء إجراءات القادمين بأقل زمن وبأعلى جودة منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله .

// انتهى //

12:50ت م

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