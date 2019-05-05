السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تطلق عدداً من البرامج التدريبية المساندة لأعضاء هيئة التدريب والمتدربين



نجران 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أطلقت الكلية التقنية بنجران اليوم ،عدداً من البرامج التدريبية المساندة لأعضاء هيئة التدريب والمتدربين في مجالات متعددة وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تحرص من خلالها على رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للكلية، علي بن عبد الله آل عتيق أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة بهدف زيادة تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الحالي.

وأشار إلى أن البرامج المعتمدة من قبل المؤسسة لأعضاء هيئة التدريب تتركز على الاتجاهات الخاصة بتطوير المهارات التخصصية في الحاسب الآلي والكهرباء والإدارة والبرامج الحديثة في التدريب التربوي وإدارة الأزمات والقيادة بينما كان البرنامج العام يخص برامج الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس الهامة للإداريين.

وأكد آل عتيق أن التسجيل لازال مستمراً في البرامج التدريبية للمتدربين من خلال نظام "رايات" الذي يشتمل على 15 برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات ، تتراوح بين 12 و20 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات يومياً ،وتستمر حتى الثلاثاء 23 رمضان.

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12:19ت م

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