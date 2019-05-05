السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من بلدة حزما شرق مدينة القدس



القدس المحتلة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة شبان فلسطينيين من بلدة حزما شرق مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في القدس ، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة حزما ، واعتقلت كلا من: الشاب محمود سند صلاح، ورأفت طلال عزات، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، وعمار عبد ربه، ومحمد ثائر أبو خليل، وعودة سلام صبيح، وعبد نافز العمري، وإسلام مروان ظاهر، عقب دهم منازل ذويهم .

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11:38ت م

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