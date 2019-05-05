السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران تنهي فرش عدد من جوامع ومساجد المنطقة لاستقبال شهر رمضان



نجران 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهى فرع الوزارة في منطقة نجران تجهيز فرش عدد من المساجد والجوامع في المنطقة، كمرحلة أولى لتهيئة المساجد، وتوفير سبل الراحة للمصلين استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام1440هـ.

ونوه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي بما يوليه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، من اهتمام بمساجد المنطقة وتلمس احتياجاتها.

وأكد خلال جولته على المساجد المشمولة بالفرش أن هذه المساجد تعدّ المرحلة الأولى من المشروع الذي وجّه به معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مؤخراً لسد احتياج المساجد بمختلف مناطق المملكة بالفرش الفاخر، تحقيقاً لرسالة الوزارة في العناية بالمساجد وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة والخشوع للمصلين فيها.

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11:27ت م

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