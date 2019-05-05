السعودية اليوم / 14 مسلخًا بالمنطقة الشرقية تبدأ تطبيق خطة شهر رمضان المبارك وتزيد أعداد الأطباء والجزارين



الدمام 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أكمل 14 مسلخًا تابعًا لأمانة المنطقة الشرقية وبلدياتها استعداداته وزيادة أعداد العمالة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية أنهت خطتها من خلال تجهيز المسالخ وزيادة أعداد العُمَّال، بهدف تنظيم العمل وتفادي الزحام في مسلخ الدمام المركزي، ومسلخ أهالي الخبر من الأطباء والجزارين والعمال، مؤكدًا أن إدارة صحة البيئة بدأت في تطبيق خطة شهر رمضان وزيادة أعداد الأطباء والجزارين مع الاهتمام بالنظافة العامة في المسلخ، للحد من الجراثيم وغيرها حفاظًا على صحة اللحوم وسلامتها ،ووصولها للمستفيد بطريقة صحية وآمنة.

وأضاف الصفيان أن فريق العمل يقوم بمتابعة المسالخ في البلديات التابعة والمرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر مع الحث على الالتزام التام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنقل الصحيح للحوم الطازجة لأماكن البيع، كما تقوم الإدارة المختصة بمخالفة المقاول المشغل والمحال المخالفة في حالة تَرْك الالتزام بالتعليمات الواردة إليهم.

// انتهى //

11:25ت م

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