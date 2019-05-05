السعودية اليوم / معهد الإدارة يفتح باب الترشيح للالتحاق ببرامجه التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية



الرياض 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

فتح معهد الإدارة العامة اليوم، باب الترشيح أمام منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية للالتحاق ببرامجه التدريبية المنفذة في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، وكذلك فروعه النسائية بالرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، خلال الفصل الأول للعام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ، ويستمر باب الترشيح مفتوحاً حتى نهاية دوام يوم الخميس 24 / 10 / 1440هـ، حيث سيبدأ التدريب يوم الأحد 9 / 1 / 1441هـ الموافق 8 / 9 / 2019م.

وطلب المعهد من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالبرامج التدريبية من منسوبي ومنسوبات الأجهزة الحكومية الاطلاع على قائمة البرامج التدريبية الموجودة في موقع المعهد الإلكتروني، واختيار المناسب منها حسب شروط القبول الموضحة، مفيداً بأن الترشيح يكون عبر الموظف المختص في جهة عمل الموظف.

كما يفتح المعهد باب التقديم للالتحاق ببرامجه الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي القادم 1440 / 1441هـ، اعتباراً من يوم الأحد 27 / 10 / 1440هـ الموافق 30 / 6 / 2019م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد، ويشمل التقديم البرامج المنفذة في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض وفروعه بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والفرع النسوي بالرياض.

وكان المعهد قد أنهى فترة استقبال الترشيح للالتحاق ببرامجه الإعدادية لحملة الشهادة الجامعية (الإيفاد الداخلي لمنسوبي الأجهزة الحكومية)، حيث من المقرر أن ينفذ المعهد في مركزه الرئيسي بالرياض، برامج: الإحصاء التطبيقي وإدارة البيانات، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، صنع وتحليل السياسات العامة، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، المراجعة الداخلية، مكافحة الفساد، الأمن السيبراني، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الجنائي، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار قانون الأعمال، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الدولي العام، الدبلوم العالي للعلوم القانونية – مسار القانون الإداري، تطوير الموارد البشرية، حوكمة الميزانية العامة، إدارة تقنية المعلومات، الإدارة المحلية.

وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، سيتم تنفيذ برامج: تطوير الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، إدارة تقنية المعلومات، الإدارة المحلية، إدارة مكاتب القيادات الإدارية.

وسينفذ المعهد بالمنطقة الشرقية، برنامج إدارة مكاتب القيادات الإدارية، أما في الفرع النسائي بالرياض، فسيتم تنفيذ برامج: المراجعة الداخلية، الأمن السيبراني، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، تطوير الموارد البشرية، إدارة تقنية المعلومات، إضافةً إلى برنامج إيفاد واحد لحملة الشهادة الثانوية، هو برنامج خدمة العملاء والذي سينفذ بالمركز الرئيسي للمعهد بالرياض، وكذلك في الفرع النسائي بالرياض.

// انتهى //

11:09ت م

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