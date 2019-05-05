انت الان تتابع تفاصيل خبر 8 أطباق غير تقليدية لأول سحور في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 11:50 صباحاً - يمر علينا شهر رمضان هذا العام في فصل الصيف شديد الحرارة، خاصة في دول الخليج، ولأن ساعات الصوم تتعدى الـ15 ساعة في غالبية الدول الخليجية والعربية، يجب الاهتمام بشكل أكبر بوجبة السحور، والحرص على تناول أطعمة تمنح الطاقة لأكثر وقت ممكن وتجنب الصائم العطش في يومه الطويل.

لذا جهز "الخليج 365" للصائمين توصيات بوجبات سحور جديدة تساعدهم على الحفاظ على طاقتهم لأكثر عدد من الساعات، وهي بالأساس تعتمد على السكريات المعقدة والحبوب الكاملة، وهي لذيذة أيضاً وغير مألوفة على مائدة السحور التقليدية، وطبعاً لن ننسى الماء والتمر أولاً وأخيراً.

مأكولات:

1- كأس من الزبادي الحلو مع عدة أنواع من التوت وورق الشوفان المفروم.

2- اخلط قطع البيض المسلوق مع طبق سلطة الخضار المفضل.

3- ضع معجون الأفوكادو فوق قطعة خبز كامل القمح، ومن ثم السلمون وبيضة مقلية.

4- ضع شرائح الأفوكادو فوق قطعة خبز مدهونة بزيت الزيتون، وفوقها قطع الجبنة وحبات الرمّان.

Advertisements

مشروبات:

5- خليط الموز المثلج مع مسحوق الكاكاو وزبدة الجوز والماء.

6- خليط الموز المثلج مع نصف كوب من اللفت المجمّد، وكأس من ماء جوز الهند.

7- خليط البطيخ مع الزبادي والتفاح والموز.

8- خليط زبدة جوز الهند والمانجا والبرتقال والأناناس وماء جوز الهند.