فرع الشؤون الإسلامية بالباحة رداً على “المواطن”: الملاحظات نتلافاها وفق المتوفر

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فرع الشؤون الإسلامية بالباحة رداً على “متابعات الخليج 365”: الملاحظات نتلافاها وفق المتوفر
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
عقّب الناطق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة محمد بن سعيد على ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بشأن الملاحظات حيال مساجد الرميضة التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة قلوة من قصور في الخدمات المقدمة للمساجد بها، وعدم وجود مكيفات وأجهزة صوتية بها وإهمال في نظافتها والعناية بها.
وأضاف أن مدير إدارة المساجد بمحافظة قلوة أكد أن ما يوجد من ملاحظات سيتم تلافيها وفق ما هو متوفر من إمكانات وحسب الأولوية والأهمية وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات.
وتابع ابن سعيد أنه لا توجد صيانة بالمحافظة حتى الآن وجارٍ طرحها للمنافسة بمقام الوزارة.
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