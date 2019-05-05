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في مثل هذا اليوم.. وفاة نابليون وانقسام ألمانيا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.
ويُخلد العالم، اليوم الموافق 5 مايو، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.
اكتشاف جاميكا
في مثل هذا اليوم عام 1494، تم اكتشاف جاميكا بعد رحلات متكررة في قارة أمريكا الجنوبية.
ميلاد كارل ماركس
في مثل هذا اليوم عام 1818، ولد الفيلسوف الألماني كارل ماركس، والذي كان له إسهامات فكرية متعددة.
وفاة نابليون بونابرت
في مثل هذا اليوم عام 1821، توفي الزعيم الفرنسي الأشهر تاريخيًا بعد أن نُفي إلى جزيرة سانت هيلانة في أعقاب خروجه من الحكم.
احتلال أديس أبابا
في مثل هذا اليوم عام 1936، احتلت القوات الإيطالية أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بعد معارك بسيطة مع بعض القوات المدافعة عن البلد الإفريقية.
تحرير هولندا والدنمارك
في مثل هذا اليوم عام 1945، نجحت القوات البريطانية والكندية في تحرير هولندا والدنمارك من أيادي القوات النازية، ما كان بداية لفك قبضتها على أوروبا.
استقلال ألمانيا الغربية
في مثل هذا اليوم عام 1955، تم الإعلان عن استقلال ألمانيا الغربية، وذلك قبل أن تعود البلاد موحدة مجددًا في أكتوبر من عام 1990.
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