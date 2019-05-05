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شكرا لقرائتكم صور رمضان تنثر عبق الشهر الفضيل في مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور رمضان تنثر عبق الشهر الفضيل في مواقع التواصل الاجتماعي
متابعات الخليج 365 ـ رقية الأحمد:
يتسابق المسلمون في كل عام، لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان الكريم، ما يدفع المهتمين إلى ابتكار طرق جديدة للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة في حياة الإنسان المسلم، عبر تصميمات جديدة ومتميزة، من صور رمضان تضفي البهجة على استقبال الشهر الفضيل.
ويعتبر الحرص على استقبال شهر رمضان المبارك، والاستعداد له، من الأمور الهامة في وجدان المسلم، لما يحمله الشهر من خير وبركة ورحمة. ومن مظاهر الاستعداد والاحتفال بشهر رمضان المبارك في كل عام، صور رمضان التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الحسابات الشخصية.
ومن المظاهر الجديدة أيضًا التي حملتها صور رمضان هذا العام، إرسال التهنئة بشكل صور مكتوب عليها رمضان كريم، وأسماء الأفراد الشخصية، وعبارات وأدعية تسأل المولى عزَّ وجل الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.
وتنوعت الألوان والمواضيع المنتشرة في صور رمضان فمنها ما هو محليّ، وبعضها اتّخذ طابعًا أكثر خصوصية، في إشارة إلى المرأة والطفل والأسرة.
وتميّزت صور رمضان هذا العام أيضًا بأشكال الفوانيس والهلال، وصور المساجد وصفحات من القرآن الكريم، ناشرة البهجة في نفس المتلقي، ومُذكرة بأفضال الشهر العظيم.
“متابعات الخليج 365” انتقت لكم مجموعة من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهنئكم بقرب حلول الشهر الفضيل.
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