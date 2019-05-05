الجوازات توضح طريقة حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، طريقة حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة.

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وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يتم حسابها من تاريخ المغادرة في حال تم طلب التأشيرة من حقل المدة بالأيام، بينما تحسب التأشيرة من تاريخ المنح في حال تم طلب التأشيرة من خلال حقل “العودة قبل”.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن بشأن كيفية حساب مدة تأشيرة الخروج والعودة ، وما إذا كانت تحسب بالأيام أو من تاريخ المغادرة، وذلك بعد أن منح سائقه الوافد إجازة لمدة شهرين.