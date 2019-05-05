لأهالي نجران.. احذروا موجة غبار تحجب الرؤية

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شروره، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وكذلك تتهيأ الفرصة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والمرتفعات الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.