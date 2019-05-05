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المسند: الأمطار تسقي 9 مناطق والرياح الهابطة محتملة في السحب الركامية
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الأستاذ دكتور عبدالله المسند، الأحد، أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية، في 9 مناطق من المملكة.
ورجّح المسند، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: مكة، والرياض، والقصيم، وشرق حائل، وعسير، والباحة، ورفحاء ومحيطها.
وبيّن أنه “متوقع مساء اليوم أن يشوب سماء المملكة، إبان ترائي هلال رمضان، غيوم متفرقة، كما تتوقع النماذج الرياضية المناخية”، موضحًا أنَّ “اللون الأسود توقع 100% غيوم، والأصفر توقع صفر%”.
كما أشار إلى احتمال أن تشمل الأمطار، أجزاء من مرتفعات نجران وجازان، منبهًا إلى أنَّ “الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتشكل في السحب الركامية العظيمة”.
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