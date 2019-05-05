نصائح للمرضى في رمضان لصيام آمِن بدون أضرار

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجَّه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح للمرضى خلال شهر رمضان، حيث قال “لا توقف ولا تغيّر شيئاً من جرعات أدويتك في رمضان إلا بتوجيه من طبيبك الذي يعرف تفاصيل حالتك الدقيقة (مُدرات بول أو غيرها)”.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، “بعض المرضى بسبب إيقاف أدوية معينة من تلقاء نفسه تتدهور حالته في بداية أيام الصيام”.

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وقال في تغريدة أخرى مرضى السكري وبالذات من يأخذ الأنسولين ولديه قصور في الكلى لا بد أن يناقش طبيبه بالتفصيل عن :

١. هل حالته تسمح بالصيام؟

٢. كيف يستخدم الأنسولين؟