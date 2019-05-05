الان تتابع حساب المواطن يبين طريقة التسجيل كمستفيد مستقل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
كشف برنامج حساب المواطن عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل كمستفيد مستقل للاستفادة من الدعم، ردا على سؤال من مواطن على حساب خدمة العملاء عبر “تويتر”.
وبين حساب المواطن أن المستندات المطلوبة هي صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسم المستفيد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.
يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).
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