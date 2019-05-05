الجائزة الذهبية للسينما الألمانية لجوندرمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - برلين حازت الدراما السينمائية «جوندرمان» للمخرج الألماني أندرياس دريزن على الجائزة الذهبية للسينما الألمانية «لولا» كأحسن فيلم سينمائي في ألمانيا. ويحكي الفيلم قصة مغن وسائق حفار في ألمانيا الديمقراطية سابقا يدعى جيرهارد جوندرمان (1955 - 1998)، كان يعمل كذلك لمصلحة استخبارات الدولة «شتازي». ويعرض الفيلم في مشهد عاطفي مؤثر وبصوت خفيض، كيف تعامل جوندرمان مع ماضيه. رشحت الفيلم جهات عدة للفوز بإحدى جوائز الجائزة الشهيرة «لولا».



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