تخزين الطاقة الكهربائية في المناجم المهجورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعمل جامعة ميشيغان للتقنية بالتعاون مع بلدة نيغاوني الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية لرؤية إمكانية تحويل المناجم المهجورة إلى مستودعات للطاقة الكهربائية، وفقا لما ذكر في موقع Bradenton Herald الأمريكي. ويخطط طرفا التعاون المشترك إلى إقامة دراسة مبدئية لمنجم Mather B والتي قامت مؤسسة الفيرد بي سالون بتمويلها.

ويأمل الباحثون الاستفادة من مخازن مضخات الطاقة الكهرومائية تحت الأرض المحيطة بالبحيرة الرئيسية في المنطقة، هذا وسيعمل القائمون على الدراسة باستخدام الطاقة المخزنة للمساعدة في الموازنة بين حجم الطلب المتزايد للكهرباء وحجم الطاقة غير الكافي. وذكر البروفيسور رومان سيدورتسوف أن هذه الدراسة ستحدث ثورة في ذاتها، وستغير في أنظمة تخزين الطاقة دون أن تؤثر على جمالية المكان.