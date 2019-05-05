العثور على عظام تعود للملك ريتشارد الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر علماء آثار بريطانيون على بقايا عظام تحت موقف للسيارات في ليستر، حيث أكد علماء الوراثة أنها تعود إلى الملك ريتشارد الثالث، والذي وصفه شكسبير بأنه أحد أكثر الشخصيات شرا.

وبحسب شبكة NBC NEWS الأمريكية فإن المؤرخين فقدوا جثته بعد هزيمته وموته في حقل بوسورث عام 1485.

يذكر أن تحليل الطب الشرعي أظهر أن الملك كان يعاني من انحناء في العمود الفقري وأمراض أخرى، ولا يزال الخلاف قائما بين سلطات مدينتي ليستر ويورك حول من له الأحقية الشرعية في امتلاك بقايا عظام الملك.