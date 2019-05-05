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أسدان يهاجمان حارسهما في حديقة حيوان بألمانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هودنهاجن (ألمانيا)

هاجم أسدان حارسهما داخل حديقة حيوان «سيرينجيتي» في مدينة هودنهاجن، بولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس «إن الهجوم ألحق بالحارس البالغ من العمر 24 عاما إصابات بالغة، غير أن حالته ليست خطيرة».

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وأوضح المتحدث أن الحارس دخل عرين الأسدين رغم أنه جرى في وقت سابق تقديم اللحوم لهما، وأكد أنه لم يكن هناك خطر على الزائرين، حيث إن القفص مؤمن بسور إضافي.

ونقلت مروحية الحارس إلى المستشفى.

وأوضحت المتحدثة باسم الحديقة، أستا كنوت أن الحارس كان يقظا وقادرا على الكلام رغم تعرضه للإصابة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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