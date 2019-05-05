السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ العين
طالب المدير الفني لفريق العين، الإسباني خوان جاريدو لاعبيه ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لتجاوز الظروف التي مر بها الفريق أخيرا.
وكان جاريدو عقد اجتماعا مع اللاعبين تحدث خلاله عن تحديات المرحلة بداية من المواجهة القارية أمام مضيفه الهلال السعودي غدا في الرياض بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وشهد الاجتماع تعاهد جميع أفراد الفريق على إظهار أفضل ما لديهم انطلاقا من مباراة الهلال، حسبما أكد موقع النادي على الانترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر جاريدو يطالب لاعبيه بصحوة أمام الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.