جاريدو يطالب لاعبيه بصحوة أمام الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ العين

طالب المدير الفني لفريق العين، الإسباني خوان جاريدو لاعبيه ببذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لتجاوز الظروف التي مر بها الفريق أخيرا.

وكان جاريدو عقد اجتماعا مع اللاعبين تحدث خلاله عن تحديات المرحلة بداية من المواجهة القارية أمام مضيفه الهلال السعودي غدا في الرياض بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهد الاجتماع تعاهد جميع أفراد الفريق على إظهار أفضل ما لديهم انطلاقا من مباراة الهلال، حسبما أكد موقع النادي على الانترنت.