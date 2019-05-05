بورنموث يوجع توتنهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فجر بورنموث مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على توتنهام 1-0 أمس في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليزيد بذلك حدة المنافسة بين الفرق المتنافسة على المشاركة الأوروبية.

ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام تشيلسي و4 نقاط أمام أرسنال و5 نقاط أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، وذلك انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة.