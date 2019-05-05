صواريخ كوريا الشمالية تحرك أمريكا وتستفز جيرانها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد البيت الأبيض في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان أمس مواصلة مراقبة تحركات كوريا الشمالية.

وصرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أمس أن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى من طراز»هودو» في وانسان شرق كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

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وفي حين أعلنت اليابان أن الصواريخ لم تؤثر عليها، حثت كوريا الجنوبية جارتها على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وقالت: إنها قلقة بشدة بشأن إطلاق بيونج يانج صواريخ قصيرة المدى».

ويعد إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى الأول من نوعه بعد أن قامت باختبار سلاح تكتيكي موجه جديد يوم 17 من الشهر الماضي، وبعد عام واحد و5 أشهر من إطلاق صاروخ هواسونج الباليستي العابر للقارات في 29 نوفمبر 2017.

ويأتي إظهار بيونج يانج لقوتها في وقت حساس للمفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، حيث جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإبرام اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون لنزع السلاح النووي، وعقد الاثنان قمتين في سنغافورة وفيتنام، لكن المحادثات تعثرت.