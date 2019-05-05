سقوط 65 قتيلا في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط قتيلين في غارت جوية للطائرات الحربية الروسية والنظامية السورية متفرقة على أرياف حماة وإدلب وحلب، وهي مناطق «خفض التصعيد» وفقا لاتفاق الرئيسين الروسي والتركي. وقال المرصد «إن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 65 قتيلا من المدنيين والعسكريين، جراء دخول التصعيد الأعنف على الإطلاق يومه الخامس، وأشار إلى أن قوات النظام قصفت بأكثر من 50 قذيفة وصاروخا أماكن في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي أسفرت عن مقتل مواطنة ورجل إضافة لسقوط جرحى.



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