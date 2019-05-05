6 شرائح مستهدفة في برنامج «رواد التقنية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 6 شرائح في برنامج «رواد التقنية» الذي أطلقت أمس بوابته الالكترونية للتسجيل فيه، وذلك لتعزيز مكانة المملكة كأحد أهم المراكز الرقمية الرائدة، من خلال اشتغال البرنامج على رفع المساهمة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات النشاط التقني، وبالتالي المساهمة في تحقيق التحول الرقمي والوصول لرؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن البرنامج يمثل مبادرة استراتيجية تأتي بهدف إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة عبر توجيه وتحفيز رواد الأعمال لحل تلك التحديات، وذلك باستخدام التقنيات الناشئة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرهما من التقنيات، مبينا أن البرنامج يعمل إلى جانب ذلك على التعريف بأهمية الثورة الصناعية الرابعة في تنمية وتطوير الأعمال.

وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على دعم رواد الأعمال في المجال التقني وتزويدهم بالأدوات المطلوبة، لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع ومحاولة ربطهم بالشركاء المعنيين لمشاريعهم من القطاع الخاص وشبه الحكومي، ليسهموا بذلك في تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم توجهات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إحداث نهضة تنموية شاملة تجعل من المملكة أقوى متانة وأكثر تحديثا ومواءمة للحياة العصرية.

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ويمكن للشرائح المستهدفة من البرنامج والمتمثلة في: التجارة الالكترونية، الحج والعمرة، الزراعة، إضافة إلى الصناعة، الترفيه والرياضة، ريادة الأعمال الاجتماعية، التقدم للمشاركة في البرنامج من خلال رفع مشاريعهم القائمة أو أفكارهم للموقع المخصص للمبادرة (الموقع الالكتروني)، والمتضمن كل المصادر والبيانات التي يحتاجها المتقدمون، كما يتيح لهم التواصل مع إدارة البرنامج، وسيكون التسجيل والتقديم وتقييم المشاريع الكترونيا ومن خلال الموقع الالكتروني للبرنامج.

ومن المقرر أن يتيح برنامج رواد التقنية الفرصة للمشاركين لاكتساب خبرة عملية عبر المعسكر التدريبي الذي يتضمنه، كما سيتلقى المشاركون وعلى مدى ثلاثة أشهر من خلال مسرعات الأعمال التي تحتوي على برنامجين أحدهما تدريبي والآخر إرشادي، تدريبا مكثفا على استخدام التقنية، والتي باتت تلعب دورا متناميا في نمو وتقدم الأعمال في عالم يشهد تغيرات متسارعة، وسيجري في ختام البرنامج تكريم أصحاب المشاريع الفائزة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحقيق استراتيجيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة.

6 شرائح مستهدفة من البرنامج: