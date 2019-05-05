أكواباور تقود تحالفا لإنشاء أكبر مشروع طاقة شمسية في عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم تحالف بقيادة شركة أكواباور ويضم مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة مشاريع الطاقة البديلة عقودا واتفاقيات مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، لتطوير وبناء وتشغيل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات بمنطقة عبري، على بعد نحو 300 كلم غرب مسقط، ليكون المشروع الأول والأكبر من نوعه ضمن برنامج خصخصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه بسلطنة عمان.

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واختير التحالف من خلال مناقصة طرحتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، واستقطبت 12 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في قطاع الطاقة. وقدم التحالف الفائز القيمة الأفضل لسعر التعرفة الكهربائية المنتجة من المحطة الشمسية.

وتصل القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 500 ميجاوات، ويعتمد استخدام طاقة شمسية نظيفة وصديقة للبيئة وبتقنية متقدمة وتصميم مميز بأعلى درجات الكفاءة والجودة مقارنة بالمحطات المماثلة في العالم. وسينتج المشروع طاقة تكفي لتلبية احتياجات 33 ألف وحدة سكنية، وسيعمل على خفض ما يقارب 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وسيتملك التحالف الفائز المشروع ويتولى تشغيله وتزويد الطاقة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفق اتفاقية لشراء الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكواباور بادي بادماناثان «يؤكد مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية طموحات الحكومة العمانية في قطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص وتنويع مصادر إنتاج الطاقة في البلاد بشكل عام، وذلك انطلاقا من حجم المشروع وإمكاناته المستقبلية في دعم اقتصاد السلطنة، ونعتز بالثقة التي منحتها الحكومة العمانية لأكواباور وحلفائها لتطوير وتشغيل المشروع، مما يؤكد مكانتنا البارزة في الفوز بمشاريع الطاقة عن طريق تسجيل أرقام قياسية في أسعار الطاقة المنتجة».