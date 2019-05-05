200 مليون تكلفة تجهيز المساجد وتهيئة المواقيت قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن إنهاء الوزارة استعداداتها لاستقبال رمضان، واكتمال جاهزيتها على مستوى مختلف قطاعاتها في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد تنفيذ عدد من المشروعات تجاوزت قيمتها الإجمالية 200 مليون ريال، أنفقت في بناء الجوامع والمساجد والمصليات والمواقيت وترميمها وتجهيزها وصيانة ملحقاتها من دورات المياه وخلافه، وبما يمكن المصلين من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة بيوت الله وقاصديها، وكذلك تنفيذ عدد من البرامج داخل المملكة وخارجها وخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح آل الشيخ أنه جرى التشديد على جميع منسوبي المساجد بفتح المساجد طوال اليوم، والمواظبة وعدم الغياب، والعناية بالمساجد، وتكثيف الكلمات الإرشادية، إلى جانب متابعة شركات الصيانة، وضبط مكبرات الصوت في المساجد بما لا يحدث تشويشا، وتمكين المعتكفين من الجلوس في المساجد، وإصدار تصاريح مشاريع التفطير بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي تحفظ كرامة الصائمين، وتكليف 100 موظف للرد على مركز الاتصال الموحد (1933) لتلقي الشكاوى والملاحظات على مختلف أعمال الوزارة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

Advertisements

ونوه إلى إطلاق سلسلة من المحاضرات والندوات في أحكام الصيام بمختلف فروع الوزارة، وتكليف جميع الدعاة بإلقائها، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الداعيات المتعاونات، وتوفير 1.5 مليون مطبوعة إرشادية لتوزيعها لضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت، كما سيجري توزيع ثلاثة ملايين مصحف على المساجد في مختلف المناطق والمحافظات، إضافة إلى تكليف عدد كبير من الدعاة للمشاركة في البرامج التلفازية عبر القنوات الرسمية، وتجهيز مواد فلمية توعوية خاصة برمضان، لبثها عبر قنوات ومنصات الوزارة الإعلامية.

وعن خدمة ضيوف الرحمن في موسم العمرة، بين أنه جرى تكليف 100 داعية، في المواقيت، ومكة، والمدينة، والمنطقة المركزية المجاورة للحرم، لتوعية المعتمرين، إلى جانب تكثيف وزيادة عدد الداعيات إلى 50 داعيا، فضلا عن صيانة جميع المساجد الواقعة على طريق المعتمرين، ومساجد المواقيت والمرافق التابعة لها، إضافة إلى تعيين أئمة ودعاة بكل ميقات يعملون على مدار الساعة.

من التجهيزات: