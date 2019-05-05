دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين إلى جدة

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم إلى جدة قادمًا من الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كان في استقباله- حفظه الله- عند باب الطائرة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية.

كما كان في استقبال الملك المفدَّى بصالة المطار الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير سلطان بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن منصور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته- رعاه الله- رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.