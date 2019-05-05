، مسؤول قطري عن "فيزا" للمصريين: لا نعطي تأشيرات لأعدائنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إذا كنت خصمًا لقطر سنتعامل معك بالصورة ذاتها

قال أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر: إن بلاده لن تعطي تأشيرات "فيزا للأعداء"؛ وذلك في إجابة على سؤال حول وضع منح تأشيرات للمصريين خلال موسم مهرجان الصيف في قطر 2019.

وحسب موقع "CNN" بالعربية؛ جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"الباكر"، السبت؛ حيث نص السؤال: "هل ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم لأن منحهم تأشيرات سياحية كانت صعبة في الماضي"؛ ليجيب "الباكر" قائلًا: "التأشيرات لن تكون مفتوحة لأعدائنا، ستكون مفتوحة لأصدقائنا..".

وتابع "الباكر" قائلًا: "هل التأشيرات مفتوحة لنا للذهاب هناك (إلى مصر)، لا، وعليه لماذا ينبغي علينا فتح التأشيرات لهم؟ عندما تفتح ذراعيك لقطر؛ فإن قطر ستفتح ذراعها بصورة أوسع لك..".

وأردف "الباكر" الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قائلا: "إذا كنت خصمًا لقطر؛ فإننا سنتعامل معك بالصورة ذاتها؛ الأمر بسيط للغاية".

ويذكر أن المؤتمر الصحفي للمجلس الوطني للسياحة في قطر، أعلن في مؤتمره الصحفي عن "برنامج حافل بالترفيه والتسوق والتجارب السياحية الجديدة خلال موسم الصيف في قطر"، بالإضافة إلى الفعاليات العائلية وتخفيضات السفر والإقامة من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس.