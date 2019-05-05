، "مايكروسوفت" تطرح تحديثًا.. أداة هامة لأحد أبرز تطبيقاتها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية طرحت تحديثًا هامًّا لأحد أبرز تطبيقاتها، وأكثر انتشارًا في العالم.
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.
وقال الموقع: إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد"؛ سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.
ويمكن من خلال ذلك التحديث مثلًا، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.
ووعدت "مايكروسوفت" أن يصل التحديث إلى تطبيق "إكسل" الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".
"مايكروسوفت" تطرح تحديثًا.. أداة هامة لأحد أبرز تطبيقاتهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية طرحت تحديثًا هامًّا لأحد أبرز تطبيقاتها، وأكثر انتشارًا في العالم.
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.
وقال الموقع: إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد"؛ سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.
ويمكن من خلال ذلك التحديث مثلًا، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.
ووعدت "مايكروسوفت" أن يصل التحديث إلى تطبيق "إكسل" الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:13 AM
كشفت تقارير صحفية عديدة، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية طرحت تحديثًا هامًّا لأحد أبرز تطبيقاتها، وأكثر انتشارًا في العالم.
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص، إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثًا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.
وقال الموقع: إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد"؛ سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.
ويمكن من خلال ذلك التحديث مثلًا، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.
ووعدت "مايكروسوفت" أن يصل التحديث إلى تطبيق "إكسل" الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".
، "مايكروسوفت" تطرح تحديثًا.. أداة هامة لأحد أبرز تطبيقاتها ،
المصدر : الخليج 365
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