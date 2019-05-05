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عبّرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي؛ عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب؛ بتسليم السلطة في سنة 2020، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز"، فإن "بيلوسي"؛ تخشى ألا يقبل "ترامب" بتسليم السلطة، إلا إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافس ديمقراطي، بفارق كبير.
وأضافت "بيلوسي"؛ الأربعاء الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه من الضروري أن تكون الولايات المتحدة محصّنة ضدّ هذا الأمر، مضيفة أن "ترامب"؛ كان سيسعى إلى الإرباك في سنة 2018، لولا فوز الديمقراطيين بأغلبية مهمة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.
وفي انتخابات الكونجرس لسنة 2018، حصل الديمقراطيون على 40 مقعداً، وهو أكبر فوز من نوعه للحزب منذ سنة 1974.
وفي محطة 2018 الانتخابية حذّر "ترامب"؛ مما وصفه بالتصويت غير القانوني، وفي انتخابات 2016، زعم أن ملايين الأصوات جرى احتسابها بشكل غير قانوني لمرشحة الحزب الديمقراطي وقتها هيلاري كلينتون؛ وهو ما أدى إلى خسارته لما يُعرف في النظام الانتخابي الأمريكي بالتصويت الشعبي.
ونصحت "بيلوسي"؛ الديمقراطيين بعدم السعي إلى عزل "ترامب" بسبب تقرير روبرت مولر؛ بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس، وفي وقتٍ سابق، صرحت بأن "ترامب"؛ لا يستحق العزل.
"بيلوسي" خائفة: "ترامب" لن يسلّم السلطة إلا في حالة واحدة .. لا تعزلوه!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
عبّرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي؛ عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب؛ بتسليم السلطة في سنة 2020، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز"، فإن "بيلوسي"؛ تخشى ألا يقبل "ترامب" بتسليم السلطة، إلا إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافس ديمقراطي، بفارق كبير.
وأضافت "بيلوسي"؛ الأربعاء الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه من الضروري أن تكون الولايات المتحدة محصّنة ضدّ هذا الأمر، مضيفة أن "ترامب"؛ كان سيسعى إلى الإرباك في سنة 2018، لولا فوز الديمقراطيين بأغلبية مهمة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.
وفي انتخابات الكونجرس لسنة 2018، حصل الديمقراطيون على 40 مقعداً، وهو أكبر فوز من نوعه للحزب منذ سنة 1974.
وفي محطة 2018 الانتخابية حذّر "ترامب"؛ مما وصفه بالتصويت غير القانوني، وفي انتخابات 2016، زعم أن ملايين الأصوات جرى احتسابها بشكل غير قانوني لمرشحة الحزب الديمقراطي وقتها هيلاري كلينتون؛ وهو ما أدى إلى خسارته لما يُعرف في النظام الانتخابي الأمريكي بالتصويت الشعبي.
ونصحت "بيلوسي"؛ الديمقراطيين بعدم السعي إلى عزل "ترامب" بسبب تقرير روبرت مولر؛ بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس، وفي وقتٍ سابق، صرحت بأن "ترامب"؛ لا يستحق العزل.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:10 AM
قالت: سعى للإرباك ومن الضروري أن تكون أمريكا محـصّنة ضدّ هذا الأمر
عبّرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي؛ عن مخاوفها من عدم قبول الرئيس دونالد ترامب؛ بتسليم السلطة في سنة 2020، إذا خسر الانتخابات الرئاسية المرتقبة بفارق ضئيل.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز"، فإن "بيلوسي"؛ تخشى ألا يقبل "ترامب" بتسليم السلطة، إلا إذا خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافس ديمقراطي، بفارق كبير.
وأضافت "بيلوسي"؛ الأربعاء الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه من الضروري أن تكون الولايات المتحدة محصّنة ضدّ هذا الأمر، مضيفة أن "ترامب"؛ كان سيسعى إلى الإرباك في سنة 2018، لولا فوز الديمقراطيين بأغلبية مهمة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي.
وفي انتخابات الكونجرس لسنة 2018، حصل الديمقراطيون على 40 مقعداً، وهو أكبر فوز من نوعه للحزب منذ سنة 1974.
وفي محطة 2018 الانتخابية حذّر "ترامب"؛ مما وصفه بالتصويت غير القانوني، وفي انتخابات 2016، زعم أن ملايين الأصوات جرى احتسابها بشكل غير قانوني لمرشحة الحزب الديمقراطي وقتها هيلاري كلينتون؛ وهو ما أدى إلى خسارته لما يُعرف في النظام الانتخابي الأمريكي بالتصويت الشعبي.
ونصحت "بيلوسي"؛ الديمقراطيين بعدم السعي إلى عزل "ترامب" بسبب تقرير روبرت مولر؛ بشأن التواطؤ المحتمل مع الروس، وفي وقتٍ سابق، صرحت بأن "ترامب"؛ لا يستحق العزل.
، "بيلوسي" خائفة: "ترامب" لن يسلّم السلطة إلا في حالة واحدة .. لا تعزلوه! ،
المصدر : الخليج 365
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