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أقامت قرية آل زيدي بني مغيد عسير؛ مبادرة تطوعية تحت شعار "معاً .. قريتنا نظيفة"، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة العملية بهدف زيادة الوعى لدى أبناء القرية لتنمية السلوك الإيجابي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أبنائها، الذي يسهم بدوره في استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة السياحية أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.
وتمّ تجهيز وجبة إفطار وملابس خاصة ولوازم نظافة ومستلزمات طبية ومخططات جغرافية لجميع المواقع، بعد ذلك وزع 120 مشتركاً على مجموعات عدة انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من أمس السبت بتنظيف كامل القرية من طرقات وجبال ومزارع وشعاب، كما شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من أهالي القرية، وخاصة كبار السن الذين أبدوا الرغبة في الانضمام والمشاركة في أعمالها التطوعية.
أهالي قرية في عسير ينفّذون مبادرة "معاً .. قريتنا نظيفة"رائد القرفي الخليج 365 2019-05-05
أقامت قرية آل زيدي بني مغيد عسير؛ مبادرة تطوعية تحت شعار "معاً .. قريتنا نظيفة"، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة العملية بهدف زيادة الوعى لدى أبناء القرية لتنمية السلوك الإيجابي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أبنائها، الذي يسهم بدوره في استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة السياحية أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.
وتمّ تجهيز وجبة إفطار وملابس خاصة ولوازم نظافة ومستلزمات طبية ومخططات جغرافية لجميع المواقع، بعد ذلك وزع 120 مشتركاً على مجموعات عدة انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من أمس السبت بتنظيف كامل القرية من طرقات وجبال ومزارع وشعاب، كما شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من أهالي القرية، وخاصة كبار السن الذين أبدوا الرغبة في الانضمام والمشاركة في أعمالها التطوعية.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
10:58 AM
تطوعية لنشر الوعي وشهدت إقبالاً كبيراً من كبار السن
أقامت قرية آل زيدي بني مغيد عسير؛ مبادرة تطوعية تحت شعار "معاً .. قريتنا نظيفة"، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة العملية بهدف زيادة الوعى لدى أبناء القرية لتنمية السلوك الإيجابي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أبنائها، الذي يسهم بدوره في استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة السياحية أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.
وتمّ تجهيز وجبة إفطار وملابس خاصة ولوازم نظافة ومستلزمات طبية ومخططات جغرافية لجميع المواقع، بعد ذلك وزع 120 مشتركاً على مجموعات عدة انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من أمس السبت بتنظيف كامل القرية من طرقات وجبال ومزارع وشعاب، كما شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من أهالي القرية، وخاصة كبار السن الذين أبدوا الرغبة في الانضمام والمشاركة في أعمالها التطوعية.
، أهالي قرية في عسير ينفّذون مبادرة "معاً .. قريتنا نظيفة" ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.