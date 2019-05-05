، أهالي قرية في عسير ينفّذون مبادرة "معاً .. قريتنا نظيفة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطوعية لنشر الوعي وشهدت إقبالاً كبيراً من كبار السن

أقامت قرية آل زيدي بني مغيد عسير؛ مبادرة تطوعية تحت شعار "معاً .. قريتنا نظيفة"، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة العملية بهدف زيادة الوعى لدى أبناء القرية لتنمية السلوك الإيجابي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أبنائها، الذي يسهم بدوره في استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمنطقة السياحية أمام زائريها سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية.

وتمّ تجهيز وجبة إفطار وملابس خاصة ولوازم نظافة ومستلزمات طبية ومخططات جغرافية لجميع المواقع، بعد ذلك وزع 120 مشتركاً على مجموعات عدة انطلقت مع ساعات الصباح الأولى من أمس السبت بتنظيف كامل القرية من طرقات وجبال ومزارع وشعاب، كما شهدت المبادرة إقبالاً واسعاً من أهالي القرية، وخاصة كبار السن الذين أبدوا الرغبة في الانضمام والمشاركة في أعمالها التطوعية.