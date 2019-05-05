، رسالة شكر من مدير تعليم الأفلاج للقادة التربويين والإداريين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تغريدة تزامنًا مع نهاية العام وبعد مبادرات أطلقت وخطط نُفّذت

وجّه مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم، رسالة شكر وعرفان، ثمّن خلالها لقادة العمل التربوي والإداري والمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي التعليم نظير جهودهم في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية والعملية طيلة العام الدراسي 1439- 1440هـ.

جاء ذلك، في تغريدة عبر حساب إدارة تعليم الأفلاج على "تويتر" قال فيها "آل مغيرة": "إلى الإخوة الزملاء والزميلات قادة وقائدي المدارس والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والإداريين والإداريات وجميع منسوبي تعليم الأفلاج، نحمد الله تعالى على تمام عام دراسي حافل بالجد والعطاء، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم لكم بخاص الشكر والتقدير لجهودكم وتفانيكم وإخلاصكم في أداء مهامكم، سائلًا الله أن يسدد خطاكم بمواصلة أداء رسالتكم السامية ويمنحكم مزيدًا من التقدم والرقي والنجاح، وأن يبلغنا وإياكم ما نصبو إليه من آمال وطموحات لخدمة ورفعة وطنا العزيز".

وكانت إدارة تعليم الأفلاج، قد أطلقت هذا العام العديدَ من المبادرات التربوية؛ منها مبادرتا جائزة "تميزي" للإشراف التربوي للريادة في دعم المتميزين وتأهيلهم لجوائز التميز المحلية والعالمية، وتعزيز الممارسات التعليمية المتميزة للارتقاء بمستوى الأداء، كذلك مبادرة "سفراء التحصيل"، قام خلالها مشرفون ومشرفات بجولات على مدارس المحافظة كافة؛ لتشخيص واقع الميدان التربوي وقياس مستوى الطلاب في مهارتيْ الكتابة والقراءة، ووضع خطط علاجية بين سفير التحصيل والهيئة الإدارية بالمدرسة، كان لها الأثر الملموس في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب في كل المراحل التعليمية.