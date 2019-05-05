، المسند: غيوم متفرقة تشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضان ،

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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ مساء اليوم أن يشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضان غيوم متفرقة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #مكة #الرياض #القصيم شرق #حائل #عسير #الباحة #رفحاء وما حولها، وربما أجزاء من مرتفعات #نجران و#جازان.
وقال المسند منبهاً: الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتشكّل في السحب الركامية العظيمة.
من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن تهطل مساء اليوم الأحد حتى صباح الإثنين - إن شاء الله - أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أشيقر وشقراء والدوادمي وعفيف وساجر وسدير وثادق وحريملاء والرياض ومرات والسليل ومهد الذهب وبريدة والرس وحفر الباطن وشرق الطائف والباحة وعسير وما جاورها.
المسند: غيوم متفرقة تشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ مساء اليوم أن يشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضان غيوم متفرقة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #مكة #الرياض #القصيم شرق #حائل #عسير #الباحة #رفحاء وما حولها، وربما أجزاء من مرتفعات #نجران و#جازان.
وقال المسند منبهاً: الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتشكّل في السحب الركامية العظيمة.
من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن تهطل مساء اليوم الأحد حتى صباح الإثنين - إن شاء الله - أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أشيقر وشقراء والدوادمي وعفيف وساجر وسدير وثادق وحريملاء والرياض ومرات والسليل ومهد الذهب وبريدة والرس وحفر الباطن وشرق الطائف والباحة وعسير وما جاورها.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
10:44 AM
توقع هطولات بمواقع عدة .. والحصيني: أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ مساء اليوم أن يشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضان غيوم متفرقة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع اليوم أن تستمر الحالة المطرية، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: #مكة #الرياض #القصيم شرق #حائل #عسير #الباحة #رفحاء وما حولها، وربما أجزاء من مرتفعات #نجران و#جازان.
وقال المسند منبهاً: الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتشكّل في السحب الركامية العظيمة.
من جهته، توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ أن تهطل مساء اليوم الأحد حتى صباح الإثنين - إن شاء الله - أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أشيقر وشقراء والدوادمي وعفيف وساجر وسدير وثادق وحريملاء والرياض ومرات والسليل ومهد الذهب وبريدة والرس وحفر الباطن وشرق الطائف والباحة وعسير وما جاورها.
، المسند: غيوم متفرقة تشوب سماء #السعودية إبّان ترائي #هلال_رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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