، "الحرس الوطني" تعلن وظائف نسائية لرتبة "وكيل رقيب وعريف وجندي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم أو "الثانوي"

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً (للوظائف النسائية) لرتبة (وكيل رقيب- عريف- جندي) لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو الحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية العامة والثانوية العامة.

وحدّدت الوزارة شروط القبول بأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويُستثنى مَن نشأت مع والدها في أثناء خدمته خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية، على ألا يقل عمرها عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد على خمسة وثلاثين (35) عاماً، ولا يقل طولها عن (160) سم ولا يزيد على (195) سم، وأن يتناسب طولها مع وزنها وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

وأضافت الوزارة، أنه من ضمن الشروط ألا تكون موظفة في أيّ جهة حكومية أو الخليج 365 لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، لافتة إلى أن الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم، وأن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوات التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلات على الدبلوم بعد الثانوية)، مع ضرورة أن تجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحدّدة، وأن تكون المتقدمة من سكان مدينتَي (المدينة المنوّرة - الطائف).

وأفادت بأنه لن يتم النظر في طلب أيّ متقدمة مخالفة للشروط الموضحة أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأولوية للمتقدمات الحائزات المؤهل الأعلى وخبرة سابقة في المجال الأمني، مع ضرورة إرفاق ما يثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – عقد إيجار)، وفي حال القبول المبدئي سيتم التواصل برسالة نصية على جوّال المتقدمة المدخل في البيانات؛ لذا دعت إلى التحقق من صحة رقم الجوّال.