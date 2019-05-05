بعد 20 عاما.. أمير عسير ينجح في احتواء الخلافات بين عائلتين وهكذا أنقذ رقبتين من القصاص

أنهت شفاعة أمير منطقة عسير قضية استمرت لأكثر من 20 عامًا وذلك باستجابة أسرة آل دماس من بللحمر لشفاعة أمير منطقة عسير وتدخل مشايخ ونواب قبائل المنطقة في إنهاء قضية “آل دماس” من قبائل بللحمر بالصلح والصفح والعفو؛ وذلك بعد وفاة شخصين إثر خلافٍ بينهما؛ واستمرت القضية لأكثر من ٢٠ عامًا.

وقال المتنازل الأول الوكيل عن أسرة آل عائض بن دماس؛ عوض عايض سعيد آل دماس البهيشي الأحمري، إنه تنازل عن قاتل والده، كما أعلن وكيل أسرة آل محمد بن دماس فايز عبدالله آل دماس البهيشي الأحمري التنازل عن قاتل والده.

وقام أمير منطقة عسير عصر أمس بزيارة لأسرة آل دماس من قبائل البهشة ونازلة بللحمر بمركز الأثب في بللحمر، واجتمع كل الأطراف بحضور أمير المنطقة في منزل الشيخ عبدالله مشبب بن لافي وتصافح الجميع وتسامحوا أمامه.

من جهته، وجه الأمير تركي بن طلال شكره لثلاث جهات؛ بدأها بالشكر والتقدير للأسرتين المباركتين على قبولهم شفاعته وعلى تساميهم على آلامهم؛ وأنهم بهذا الثواب العظيم ثبّتوا قيمة العفو؛ القيمة العظيمة عند العرب وعند المسلمين.

أما الشكر الثاني فقد وجهه لنواب بللحمر والوجهاء لمشاركتهم وحرصهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب المقدر، لحقن الدماء وعتق الرقاب وكسب فضل ذلك من الله سبحانه وتعالى؛ وبذلك فقد أثبتوا الدور الحقيقي والفاعل للنواب وهو دور آبائهم وأجدادهم.

أما عن الجهة الثالثة فقدم شكره ثالثًا للمصلحين من لجان الإصلاح وأهل الخير ممن شاركوا سابقًا أو لاحقًا في محاولة العتق؛ وعلى دعمهم لكل هذه الجهود، وهم بهذا ثبّتوا قيمة التضامن.